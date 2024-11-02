Поставщика стройтехники в Реутове наградили за помощь бойцам СВО

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко побывал на предприятии «Коррус-Техникс». Он пообщался с руководством и трудовым коллективом компании, а также наградил их за помощь военнослужащим в зоне СВО.
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