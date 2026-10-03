Почему Канье Уэст не приехал в Петербург: эксперт MAXIM рассуждает о причинах

История с концертом Канье Уэста в Петербурге наконец-то завершена. И не в положительном ключе. Увы, шоу отменили, хотя концертное агентство, планировавшее выступление артиста, до конца пыталось сохранить хорошую мину при плохой игре.
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