26 художников со всей страны стали участниками программы арт-резиденций Нижегородской области

В Нижнем Новгороде подвели итоги первого сезона региональной программы арт-резиденций. Проект реализуют нижегородские культурные институции с участием экспертного совета при поддержке регионального правительства.
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