Во вторую субботу июня в нашей стране ежегодно отмечается День Мебельщика🔨📐🛏🛋 Инициаторами торжества стали члены Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
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Во вторую субботу июня в нашей стране ежегодно отмечается День Мебельщика🔨📐🛏🛋 Инициаторами торжества стали члены Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.