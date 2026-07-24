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Росстат отчитался о падении производства нефтепродуктов

Росстат отчитался о падении производства нефтепродуктов Производство нефтепродуктов и кокса в России в июне сократилось на 21,7% в годовом выражении и на 12% по сравнению с маем, сообщает Росстат.

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