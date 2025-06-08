10 деталей в известных фильмах, которые мы раньше не замечали — а в них большой смысл

Вы когда-нибудь пересматривали любимый фильм и вдруг замечали то, что раньше ускользало от вашего внимания? Маленькая деталь на заднем плане или отсылка к другому проекту — создатели кино часто прячут в кадре послания и символы.
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