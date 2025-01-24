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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики World of Warcraft: The War Within опубликовали обзор обновления 11.1 Разработч...

Разработчики World of Warcraft: The War Within опубликовали обзор обновления 11.1 Разработч...

Разработчики World of Warcraft: The War Within опубликовали обзор обновления 11.1Разработчики World of Warcraft: The War Within опубликовали объемный материал на официальном сайте игры, в котором рассказали о новой локации “Нижняя Шахта”, новом подземелье Операция “Шлюз”, а также о других новинках обновления 11.

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