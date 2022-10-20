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Из состава Молодежного совета при Думе Уссурийска могут исключить четырех человек

Из состава Молодежного совета при Думе Уссурийска могут исключить четырех человек

На очередном заседании комиссии по социальной политике, защите прав граждан и организации работы Думы, прошедшем в Уссурийске в среду, 19 октября, сообщили о предполагаемом изменении состава Молодежного совета.

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