На Украине раскрыли, что Байден и Трамп готовят Зеленскому

Действующий и будущий президенты США Джо Байден и Дональд Трамп могут бросить Владимира Зеленского, чтобы избежать внутреннего конфликта, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
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