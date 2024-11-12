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На Украине раскрыли, что Байден и Трамп готовят Зеленскому

На Украине раскрыли, что Байден и Трамп готовят Зеленскому

Действующий и будущий президенты США Джо Байден и Дональд Трамп могут бросить Владимира Зеленского, чтобы избежать внутреннего конфликта, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.

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