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Тим Цзю проведёт бой с кубинцем Ларой за пояс WBA в среднем весе

Тим Цзю проведёт бой с кубинцем Ларой за пояс WBA в среднем весе

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю встретится с кубинцем Эрисланди Ларой в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в среднем весе.

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