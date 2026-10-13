Тим Цзю проведёт бой с кубинцем Ларой за пояс WBA в среднем весе

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю встретится с кубинцем Эрисланди Ларой в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в среднем весе.