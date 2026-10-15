Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Юлия Бобылева совместно с депутатом городской Думы Краснодара Александром Лактионовым и волонтёрами организации «Бойцы Кубани» отправила военнослужащим 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) беспилотники, маскировочные сети, костюмы «Леший», стройматериалы, продукты и медикаменты.
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