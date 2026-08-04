Ещё раз убеждаюсь, что государство идёт правильной дорогой. Такие шоу по ТВ Донецкая группа новостей.
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Ещё раз убеждаюсь, что государство идёт правильной дорогой. Такие шоу по ТВ Донецкая группа новостей.
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