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Мировое обозрение

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Скунсы мечтали похитить Рождество у православной общины Литвы

Скунсы мечтали похитить Рождество у православной общины Литвы

Церковные отщепенцы, перебежавшие в начале 2023 года из юрисдикции Московского патриархата в юрисдикцию Константинопольского, в середине декабря призвали православных Литвы праздновать Рождество не по старому Юлианскому календарю 7 января, а 25 декабря, по новому летоисчислению.

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