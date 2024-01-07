Враг попытался испортить жителям России Новый год. Перед торжеством Белгород был атакован ВСУ, что привело к гибели 25 человек, в начале января ракеты и БПЛА роем устремились к Крыму.
Мы победили, но всё оказалось куда сложнее: О беде внутри России жёстко высказался Сивков
Комментарии
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LD
Leon Dan
Потому что шапкозакидательство. Нужно признать, что враг силен и что идет не операция, а война. Нельзя быть "немножко беременной".
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15 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Пора обьявлять военное положение?
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8 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Вам писали что это не победа еще но клуб еврейских оленеводов уже запустил свой хоровод,, мы победили". Мы знаем это множество тем которые как маски меняют западные карсары. И используют они для этого как когда то Моисея.
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4 час.
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