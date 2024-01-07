Мы победили, но всё оказалось куда сложнее: О беде внутри России жёстко высказался Сивков

Потому что шапкозакидательство. Нужно признать, что враг силен и что идет не операция, а война. Нельзя быть "немножко беременной".

ОТ

Олег Тимофеев

Вам писали что это не победа еще но клуб еврейских оленеводов уже запустил свой хоровод,, мы победили". Мы знаем это множество тем которые как маски меняют западные карсары. И используют они для этого как когда то Моисея.