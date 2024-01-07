Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    🙏🙏🙏💐💐💐💐Вечная память Героям Царство небесное 🙏🇷🇺Мобилизованный во...
  • Коська
    "....сегодня они боятся высказывать её прямо."???? АЙ, перестаньте!!! Вы Титова послушайте, там же и Шохина и УСЕ ста..."Раздули из ничег...
  • Сергей Андросов
    Хорошего человека Гордоном не назовут. Отберите уже у него компьютер, задрал своими танчиками!Феноменальная и и...

Мы победили, но всё оказалось куда сложнее: О беде внутри России жёстко высказался Сивков

Мы победили, но всё оказалось куда сложнее: О беде внутри России жёстко высказался Сивков

Враг попытался испортить жителям России Новый год. Перед торжеством Белгород был атакован ВСУ, что привело к гибели 25 человек, в начале января ракеты и БПЛА роем устремились к Крыму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
LD
Leon Dan
Потому что шапкозакидательство. Нужно признать, что враг силен и что идет не операция, а война. Нельзя быть &quot;немножко беременной&quot;.
Ответить
15 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Пора обьявлять военное положение?
Ответить
8 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Вам писали что это не победа еще но клуб еврейских оленеводов уже запустил свой хоровод,, мы победили&quot;. Мы знаем это множество тем которые как маски меняют западные карсары. И используют они для этого как когда то Моисея.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх