Врачи: цирроз и диабет можно вылечить с помощью какао

Врач рекомендует пить какао без молока и сахара.Диетолог, фитотерапевт и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова в беседе с радио Sputnik рассказала о важности антиоксидантов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
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