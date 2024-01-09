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Царьград

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Врачи: цирроз и диабет можно вылечить с помощью какао

Врачи: цирроз и диабет можно вылечить с помощью какао

Врач рекомендует пить какао без молока и сахара.Диетолог, фитотерапевт и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова в беседе с радио Sputnik рассказала о важности антиоксидантов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

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