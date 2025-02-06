Глава МИД КНР поздравил нового министра иностранных дел Тонга со вступлением в должность

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в среду направил поздравительное послание Тупоутоа Улукалале по случаю его вступления в должность министра иностранных дел Королевства Тонга.