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Китай

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Глава МИД КНР поздравил нового министра иностранных дел Тонга со вступлением в должность

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в среду направил поздравительное послание Тупоутоа Улукалале по случаю его вступления в должность министра иностранных дел Королевства Тонга.

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