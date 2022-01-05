smi.media

324 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Басов
    Е ....ать мою старость !!!! Пол Москвы за границей на новый год!!!! аА Я блаааать в маске его встречаю и виноваты опя...Военнослужащие СШ...
  • Ed Red
    Долбоебы понимают только язык пинка под зад и круто по роже. Других путей к их мозгам нет!Террористические ...
  • Россиянин
    Шестерки тут причем?😀Боррель: ЕС тоже ...

Членство Украины в НАТО не отвечает национальным интересам США

МОСКВА, 05 января 2022, Институт РУССТРАТ. Такое заявление сделала вице-президент Американского комитета за согласие между Соединёнными Штатами и Россией Катрина ванден Хойвел, издатель и редакционный директор журнала Nation: «Воинственные призывы к введению дополнительных санкций, предоставлению Украине дополнительных вооружений и членства в НАТО, к ещё более конфронтационному курсу в отношении России представляют всё большую угрозу, не способствуют нашей безопасности и не отвечают национальным интересам».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх