Вингер « Арсенала » Букайо Сака может пропустить как минимум шесть недель из-за травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2).
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