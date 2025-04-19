Российский сенатор высказался о реакции Зеленского на пасхальное перемирие

Изначально президент Украины Владимир Зеленский не хотел соглашаться на пасхальное перемирие, объявленное российским лидером Владимиром Путиным, но затем понял, что в случае отказа он окажется в проигрышной позиции.
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