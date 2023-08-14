БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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За что российская экономика получила «пятерку»

За что российская экономика получила «пятерку»

В рейтинге Всемирного банка наша страна по паритету покупательской способности опередила ведущие страны Европы Светлана Гомзикова На фото: вид на Московский Кремль и комплекс небоскребов Москва-Сити.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Нашим &quot;эффективным&quot; экономистам,  статистике, бухгалтерам верить в их показатели, это равносильно тому что пенсионеры получают пенсию в Размере Миллера, а у него зарплата как минимальная пенсия в России... 12% населения России, потребляют все экономические блага России и при этом еще и разворовывают народные бюджетные деньги... А отсутствие мх профессионализма и квалификации приводит к удивительным показателям, при росте ВВП, потребление населением падает, цены растут уже не сезонно, а ежедневно, рождаемость падает, смертность растет, число безработных растет, зарплаты у простых работяг не растут, они как и у стариков пенсии нищенские и т.д. При таких художественных способностях странно что Россия не на 1 месте в мире...
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