За что российская экономика получила «пятерку»

АНГЕЛ АНГЕЛ

Нашим "эффективным" экономистам, статистике, бухгалтерам верить в их показатели, это равносильно тому что пенсионеры получают пенсию в Размере Миллера, а у него зарплата как минимальная пенсия в России... 12% населения России, потребляют все экономические блага России и при этом еще и разворовывают народные бюджетные деньги... А отсутствие мх профессионализма и квалификации приводит к удивительным показателям, при росте ВВП, потребление населением падает, цены растут уже не сезонно, а ежедневно, рождаемость падает, смертность растет, число безработных растет, зарплаты у простых работяг не растут, они как и у стариков пенсии нищенские и т.д. При таких художественных способностях странно что Россия не на 1 месте в мире...