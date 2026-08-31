Матвей Исаев. До сознания некоторых «государственных мужей» в Болгарии до сих пор не дошла фраза: «Возможно, опасно быть врагом Америки, но быть ее другом — смертельно», произнесенная Генри Киссинджером ещё в конце 60-х годов… Еще летом 2019 года правительство Болгарии одобрило закупку восьми истребителей F-16V Block 70/72 у США на сумму 1,2 миллиарда долларов.