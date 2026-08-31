БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 621 подписчик

Судьба «шестёрок» НАТО. Пример Болгарии

Судьба «шестёрок» НАТО. Пример Болгарии

Матвей Исаев.   До сознания некоторых «государственных мужей» в Болгарии до сих пор не дошла фраза: «Возможно, опасно быть врагом Америки, но быть ее другом — смертельно», произнесенная Генри Киссинджером ещё в конце 60-х годов… Еще летом 2019 года правительство Болгарии одобрило закупку восьми истребителей F-16V Block 70/72 у США на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии