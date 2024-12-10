Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    зато  тобой  даже  таджики  не  брезгают))))))  во  все  дырки  вставляет  красно  коричневому))))))Миллионы погибших...
  • саша дмитренко
    христиан  там  раз  в 10  меньше,,на  наши  районы   где  базы дикари  пока  не  лезут,,а  воюют  между  собойМиллионы погибших...
  • Александр яросв
    Вот если бы этот фриц заболел где нибудь в селе, где фельдшерский пункт и где только врач терапевт и то не всегда. И ...«Не могла Россия ...

Спустя три дня начал извиняться: Немца в русской больнице вылечили от русофобии

Спустя три дня начал извиняться: Немца в русской больнице вылечили от русофобии

Кот  Костян Журналист Зигфрид в печали – соотечественники-немцы раскритиковали его откровенный репортаж о знакомстве с современной российской медициной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
y
ykovl1957
А больница им. Семашко в Симферополе, и правда великолепна! Как раз в 2021 тетушку положили на операцию в урологию. Мне разрешили сопроводить ее до отделения и палаты. Палаты на 2 человека с телевизором, в боксе 2 палаты, туалет, душ. Ну и хирурги оказались на уровне. Только медсестер не хватало - ковид свирепствовал
Ответить
10 час.
В С
Вы в провинциях посмотрите. В натуре, пишут - Москва не вся Россия.У нас сейчас принято сравнивать гейропу с Москвой и Питером. Да , Москве и Питеру геи уступают, но намного превосходят наши провинции.
Ответить
7 час.
GK
Giulia Kazakova
Что за идиотский комментарий
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх