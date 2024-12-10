Спустя три дня начал извиняться: Немца в русской больнице вылечили от русофобии

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ykovl1957

А больница им. Семашко в Симферополе, и правда великолепна! Как раз в 2021 тетушку положили на операцию в урологию. Мне разрешили сопроводить ее до отделения и палаты. Палаты на 2 человека с телевизором, в боксе 2 палаты, туалет, душ. Ну и хирурги оказались на уровне. Только медсестер не хватало - ковид свирепствовал