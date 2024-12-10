Кот Костян Журналист Зигфрид в печали – соотечественники-немцы раскритиковали его откровенный репортаж о знакомстве с современной российской медициной.
Спустя три дня начал извиняться: Немца в русской больнице вылечили от русофобии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
y
ykovl1957
А больница им. Семашко в Симферополе, и правда великолепна! Как раз в 2021 тетушку положили на операцию в урологию. Мне разрешили сопроводить ее до отделения и палаты. Палаты на 2 человека с телевизором, в боксе 2 палаты, туалет, душ. Ну и хирурги оказались на уровне. Только медсестер не хватало - ковид свирепствовал
Ответить
10 час.
В С
Вы в провинциях посмотрите. В натуре, пишут - Москва не вся Россия.У нас сейчас принято сравнивать гейропу с Москвой и Питером. Да , Москве и Питеру геи уступают, но намного превосходят наши провинции.
Ответить
7 час.
GK
Giulia Kazakova
Что за идиотский комментарий
Ответить
1 час.
Свежие комментарии