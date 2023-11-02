Обнаружен очень интересный документ, подготовленный кандидатом философских наук Юрием Баранчиком, касающийся международных организаций, занимающихся программами миграции в России.
КАК МИГРАНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СЛОМА РОССИИ? НИКИТА МИХАЛКОВ ПОКАЗАЛ "ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ДОКУМЕНТ"
Комментарии
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salnikovoleg salnikov
Хватит кормить сказками про работающих азиатов. Приехав в Россию они 2-3 месяца поошиваются на стройке, а потом занимается неизвестно чем. В основном криминалом. И ещё, на заводы нужны токаря. слесаря. сварщики - покажи хоть одного таджика или узбека этой специальности.
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1 д.
star
ребята.есть решение -роботизация.и будет нам счасчтье ,программа О. Усковой телеграм "импатия манучи"
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1 д.
A
Antanas
ЦРУ М16 МОССАД работает Будьте бдительнами.Враг не спит.👍👍👍👍👍.
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20 час.
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