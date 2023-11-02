КАК МИГРАНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СЛОМА РОССИИ? НИКИТА МИХАЛКОВ ПОКАЗАЛ "ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ДОКУМЕНТ"

salnikovoleg salnikov

Хватит кормить сказками про работающих азиатов. Приехав в Россию они 2-3 месяца поошиваются на стройке, а потом занимается неизвестно чем. В основном криминалом. И ещё, на заводы нужны токаря. слесаря. сварщики - покажи хоть одного таджика или узбека этой специальности.