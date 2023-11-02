Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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КАК МИГРАНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СЛОМА РОССИИ? НИКИТА МИХАЛКОВ ПОКАЗАЛ "ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ДОКУМЕНТ"

КАК МИГРАНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СЛОМА РОССИИ? НИКИТА МИХАЛКОВ ПОКАЗАЛ "ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ДОКУМЕНТ"

Обнаружен очень интересный документ, подготовленный кандидатом философских наук Юрием Баранчиком, касающийся международных организаций, занимающихся программами миграции в России.

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Комментарии
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salnikovoleg salnikov
Хватит кормить сказками про работающих азиатов. Приехав в Россию они 2-3 месяца поошиваются на стройке, а потом занимается неизвестно чем. В основном криминалом. И ещё, на заводы нужны токаря. слесаря. сварщики - покажи хоть одного таджика или узбека этой специальности.
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1 д.
star
ребята.есть решение -роботизация.и будет нам счасчтье ,программа О. Усковой телеграм &quot;импатия манучи&quot;
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1 д.
A
Antanas
ЦРУ М16 МОССАД работает Будьте бдительнами.Враг не спит.👍👍👍👍👍.
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20 час.

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