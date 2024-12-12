Синоптик Ильин: в Москве в выходные пройдет сильный снег, усилятся морозы

К выходным в Москве заметно похолодает, морозы усилятся. К вечеру субботы начнется снегопад, в ночь на воскресенье осадки будут особенно обильными, рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
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