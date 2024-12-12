Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Значит корейцы воевать умеют и это реально показали и доказали на практике,! А мы 5-ц месяц освобождаем Курскую облас...Военкор Романов: ...
  • Зоя Гольдштаб
    Хватит старье постить( имеются в виду возраст и пребывание на сцене!)Долина, Маликов и...
  • Т Н
    Откуда приехали? Из каких регионов? Чрнжпые что ли? Так и пишите!СК возбудил уголо...

Синоптик Ильин: в Москве в выходные пройдет сильный снег, усилятся морозы

Синоптик Ильин: в Москве в выходные пройдет сильный снег, усилятся морозы

К выходным в Москве заметно похолодает, морозы усилятся. К вечеру субботы начнется снегопад, в ночь на воскресенье осадки будут особенно обильными, рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх