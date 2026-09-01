Орловцы обогнали соседей по тратам при скромной зарплате

Эксперты «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости обнародовали свежий рейтинг регионов России по динамике потребительского спроса за первое полугодие 2026 года.
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