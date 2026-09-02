🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — писатель, публицист Дмитрий Лекух 11 сентября 2001 года арабы-террористы захватили в США несколько гражданских самолётов с пассажирами на борту и направили их на гражданские и военные объекты.
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