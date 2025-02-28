Депутат Гаврилов: для получения накопительной пенсии нужно подать заявление

Для получения накопительной пенсии необходимо подать заявление. Сделать это можно несколькими способами, в том числе через "Госуслуги", в офисе Соцфонда РФ или негосударственного пенсионного фонда, рассказал RT депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
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