Депутат Гаврилов: для получения накопительной пенсии нужно подать заявление

Для получения накопительной пенсии необходимо подать заявление. Сделать это можно несколькими способами, в том числе через "Госуслуги", в офисе Соцфонда РФ или негосударственного пенсионного фонда, рассказал RT депутат Госдумы Сергей Гаврилов.