Урсуляк просила Бога отпустить любовь к Голубеву: как выросли их дочери

Расставание Александры Урсуляк и Александра Голубева невозможно свести к одному громкому событию. Актриса позже вспоминала самый будничный вечер: мужа снова не было рядом, дети спали в соседней комнате, телевизор продолжал работать, а она вдруг поняла, что семья держится уже по инерции.
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