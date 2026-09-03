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Урсуляк просила Бога отпустить любовь к Голубеву: как выросли их дочери

Урсуляк просила Бога отпустить любовь к Голубеву: как выросли их дочери

Расставание Александры Урсуляк и Александра Голубева невозможно свести к одному громкому событию. Актриса позже вспоминала самый будничный вечер: мужа снова не было рядом, дети спали в соседней комнате, телевизор продолжал работать, а она вдруг поняла, что семья держится уже по инерции.

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