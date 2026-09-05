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Клычков опроверг фейк о запрете выезда мужчинам до 55 лет из Орловской области

Клычков опроверг фейк о запрете выезда мужчинам до 55 лет из Орловской области

Губернатор Орловской области Клычков в ходе прямого эфира, 4 сентября, прокомментировал распространяемую в сети информацию о якобы введённом запрете на выезд мужчин до 55 лет с территории региона.

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