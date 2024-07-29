ЦСКА демонстрирует хорошую оборону на старте сезона, но ему нужен сильный нападающий, чтобы противостоять "Зениту"

Экс-игрок ЦСКА Иван Таранов высоко оценил старт сезона армейцев в чемпионате России. По его мнению, команда Марко Николича демонстрирует хорошую игру в обороне, но ей не хватает классного форварда в атаке.
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