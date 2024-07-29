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ЦСКА демонстрирует хорошую оборону на старте сезона, но ему нужен сильный нападающий, чтобы противостоять "Зениту"

ЦСКА демонстрирует хорошую оборону на старте сезона, но ему нужен сильный нападающий, чтобы противостоять "Зениту"

Экс-игрок ЦСКА Иван Таранов высоко оценил старт сезона армейцев в чемпионате России. По его мнению, команда Марко Николича демонстрирует хорошую игру в обороне, но ей не хватает классного форварда в атаке.

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