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Казанның җәмәгать транспортында Россиядә яшәүче төрле халык җырлары яңгырый

Казанның җәмәгать транспортында Россия халыклары телләре көнен бәйрәм итүгә багышланган бик зур флешмоб уздырыла.

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