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Мировое обозрение

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Трамп объявил, что война с Ираном закончится «очень скоро»

Трамп объявил, что война с Ираном закончится «очень скоро»

Президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление о сроках завершения войны с Ираном. По его словам, боевые действия прекратятся «очень скоро» — и привязал он этот момент к промежуточным выборам в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

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