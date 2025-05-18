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«Задача была целиком политической»: Украинский пропагандист Бутусов подтвердил провал ВСУ в районе Тёткино Курской области

«Задача была целиком политической»: Украинский пропагандист Бутусов подтвердил провал ВСУ в районе Тёткино Курской области

Украинский пропагандист Бутусов прокомментировал скандальное увольнение комбата «элитной» 47-й бригады ВСУ, подтвердив, что командование украинской группировки «недооценило» уровень подготовки российских войск, прикрывающих границу.

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