«Задача была целиком политической»: Украинский пропагандист Бутусов подтвердил провал ВСУ в районе Тёткино Курской области

Украинский пропагандист Бутусов прокомментировал скандальное увольнение комбата «элитной» 47-й бригады ВСУ, подтвердив, что командование украинской группировки «недооценило» уровень подготовки российских войск, прикрывающих границу.
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