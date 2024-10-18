Патриарх Кирилл попросил внести поправки в законопроект о запрете чайлдфри

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к авторам законопроектов, направленных на запрет пропаганды отказа от деторождения, с предложением внести изменения, исключающие из-под их действия монахов и монахинь.
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