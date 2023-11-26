«Дембель» только снится: как вражеская пропаганда пытается использовать родственников мобилизованных

Как мы помним, россказни о якобы неизбежном введении в РФ военного положения и тотальной мобилизации стали лейтмотивом вражеской пропаганды ещё прошлой осенью, потеснив страшилки о скором развале российской экономики под тяжестью санкций.
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