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Военные группировки войск «Запад» уничтожили 28 пунктов управления БПЛА ВСУ

Военные группировки войск «Запад» уничтожили 28 пунктов управления БПЛА ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 28 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и четыре станции связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне своей ответственности.

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