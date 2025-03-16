Военные группировки войск «Запад» уничтожили 28 пунктов управления БПЛА ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 28 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и четыре станции связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне своей ответственности.
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