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Дубль Суниева не помог «Калгари» обыграть «Сиэтл» в предсезонном матче

Дубль Суниева не помог «Калгари» обыграть «Сиэтл» в предсезонном матче

В ночь на 21 сентября (мск) прошел предсезонный матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Сиэтл Кракен».В ночь на 21 сентября (мск) прошел предсезонный матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Сиэтл Кракен».

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