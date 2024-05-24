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Новости Тамбова

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Алексею Овчинникову утвердили наказание за хранение оружия вне сейфа

Алексею Овчинникову утвердили наказание за хранение оружия вне сейфа

Ленинский районный суд Тамбова отказал бывшему исполняющему обязанности министра здравоохранения Тамбовской области Алексею Овчинникову в обжаловании постановления мирового судьи о запрещении ему хранить и носить оружие в течение девяти месяцев за нарушение правил обращения с оружием и патронами к нему (ч.

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