Алексею Овчинникову утвердили наказание за хранение оружия вне сейфа

Ленинский районный суд Тамбова отказал бывшему исполняющему обязанности министра здравоохранения Тамбовской области Алексею Овчинникову в обжаловании постановления мирового судьи о запрещении ему хранить и носить оружие в течение девяти месяцев за нарушение правил обращения с оружием и патронами к нему (ч.