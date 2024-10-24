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test mazurok

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❗️ В Красногвардейском районе выбирают нового главу администрации

❗️ В Красногвардейском районе выбирают нового главу администрации На должность выдвинуты три кандидата - Валерий Пожванюк, Игорь Ласинский и Василий Грабован, который ранее занимал эту должность.

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