❗️ В Красногвардейском районе выбирают нового главу администрации На должность выдвинуты три кандидата - Валерий Пожванюк, Игорь Ласинский и Василий Грабован, который ранее занимал эту должность.
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❗️ В Красногвардейском районе выбирают нового главу администрации На должность выдвинуты три кандидата - Валерий Пожванюк, Игорь Ласинский и Василий Грабован, который ранее занимал эту должность.