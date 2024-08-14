Дом в Омске признали аварийным через три месяца после того, как в нем обрушился потолок. На его расселение отвели 7 лет.
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Дом в Омске признали аварийным через три месяца после того, как в нем обрушился потолок. На его расселение отвели 7 лет.