На Посольство России в Швеции с дрона сбросили емкость с краской

На территорию Посольства РФ в Швеции беспилотник сбросил емкость с краской, неоднократные обращения Посольства к шведской полиции и в МИД Швеции с призывами пресечь подобные атаки по-прежнему результатов не дали.
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