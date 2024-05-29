421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер

Wey 05 – редкий пример китайского автомобиля, поставляющегося и на рынок Европы. Что это ему дает? Европейский покупатель привередлив, вскормлен на всяких BMW и Volvo, да и ездить ему приходится по быстрым дорогам.
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