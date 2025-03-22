Мотосезон в РФ стартовал раньше срока

В России растет спрос на мотоциклы – как подержанные, так и новые. Теплая зима и ранняя весна (даже несмотря на недавние снегопады) спровоцировали открытие мотоциклетного сезона раньше обычного срока, отмечает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
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