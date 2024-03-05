Рост монеты MATIC компании Polygon, несмотря на сопротивление рынка

На рынке криптовалют в настоящее время наблюдается всплеск ажиотажа, поскольку биткоин достигает самого высокого уровня за последние годы, что положительно влияет на цену альткоина Polygon (MATIC), которая за последний месяц выросла более чем на 57%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии