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Умер французский актер Ален Делон

Умер французский актер Ален Делон

Обладателю премии «Сезар» было 88 летФранцузский актер Ален Делон умер в возрасте 88 лет, сообщают французские СМИ.

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