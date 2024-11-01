Задержан доцент уральского вуза за пропаганду украинских ценностей на лекциях. Фото

В Екатеринбурге 31 октября силовики задержали экс-завкафедрой «Управления персоналом» ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» Сергея Абрамова по подозрению в распространении фейков о ВС РФ и пропаганде украинских ценностей на лекциях у студентов.