Госдеп: Байден надеется, что Трамп не отменит санкции против РФ

Администрация действующего американского лидера Джо Байден надеется, что команда избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа оставит в силе ограничительные меры в отношении Российской Федерации, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии