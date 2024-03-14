Гладков: Белгородской области два дрона ВСУ подорвались в воздухе

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков поделился сведениями о том, что в ночной период два запущенных боевиками Вооружённых сил киевского режима боевых дрона были замечены в небе над регионом.
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