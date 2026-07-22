Скромный полковник "заработал" на тушёнке 1,7 млрд рублей? Бойцам доставался "разбавленный" паёк

Алексей Смирнов

Интересно, а каким вообще стандартам может соответствовать эта тушёнка? Халатность начинается с нашего руководства страной, с наших законодателей, которые определённо позволяют производить явно фальсифицированную продукцию, А заканчивается всё это мошенничеством руководства фабрик - производителей подобной продукции и вот таких полковников. Чиновников, отвечающих за производство продуктов питания в стране сажать не пробовали? Вот с этого нужно начинать. Идите на выборы, пока не сменим основной состав рукой водителей ничего не изменится.