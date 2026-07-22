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Скромный полковник "заработал" на тушёнке 1,7 млрд рублей? Бойцам доставался "разбавленный" паёк

Скромный полковник "заработал" на тушёнке 1,7 млрд рублей? Бойцам доставался "разбавленный" паёк

вот, что говорила Голда Меир, 5-й премьер-министр Израиля: 1."Приравняйте коррупцию к измене Родины, а коррупционеров -к предателям вплоть до седьмого колена.

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Комментарии
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Екатерина Самойлова Гавриченкова
пж и кормить тем, что поставлял армии...
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1 м.
Алексей Смирнов
Интересно, а каким вообще стандартам может соответствовать эта тушёнка? Халатность начинается с нашего руководства страной, с наших законодателей, которые определённо позволяют производить явно фальсифицированную продукцию, А заканчивается всё это мошенничеством руководства фабрик - производителей подобной продукции и вот таких полковников. Чиновников, отвечающих за производство продуктов питания в стране сажать не пробовали? Вот с этого нужно начинать. Идите на выборы, пока не сменим основной состав рукой водителей ничего не изменится.
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1 м.
Георгий Корнев
Поиск в сети дал результат, что полковник. Второе фото. Так же в сети есть статья &quot;Генерал Пятак...&quot; и пишут ниже, что это Таразевич. Оттуда эта фотография, и путаница со званием.
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1 м.