В Кирове в ДТП с «КамАЗом» пострадала женщина

4 июня в 12.45 на ул. Весенней, 117 в Кирове произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей «КамАЗ» под управлением 40-летнего мужчины и «Рено Логан» под управлением 40-летнего мужчины.
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