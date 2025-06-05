В Кирове в ДТП с «КамАЗом» пострадала женщина

4 июня в 12.45 на ул. Весенней, 117 в Кирове произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей «КамАЗ» под управлением 40-летнего мужчины и «Рено Логан» под управлением 40-летнего мужчины.